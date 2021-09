Later dit jaar zal Spider-Man aan Marvel’s Avengers worden toegevoegd als onderdeel van een exclusieve deal tussen Sony en Square Enix. Het is wachten tot de officiële releasedatum bekend wordt gemaakt, maar in de tussentijd hebben we wel nieuwe details vernomen.

Het blijkt dat Spider-Man zijn eigen verhaal in Marvel’s Avengers zal krijgen. Dit compleet met cut-scènes, aangezien de toevoeging van Spider-Man in de ogen van Crystal Dynamics een ‘evenement’ is, wat dus een vrij uitgebreide behandeling krijgt.

Daarmee zal de toevoeging van Spider-Man net zo aangepakt worden als Black Panther, die vorige maand beschikbaar werd gesteld en ook een eigen verhaallijn kreeg. Zodra we een releasedatum voor Spider-Man horen, lees je het hier.