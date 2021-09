Meer dan 6 jaar na de oorspronkelijke release van Stranded Deep is er nog steeds ruimte voor verbetering, zo blijkt uit een update die vandaag is verschenen voor de game waarin een veelgevraagde feature eindelijk het daglicht ziet.

Hoewel Stranded Deep de afgelopen jaren vooral te spelen was als singleplayer survival game, is daar vandaag verandering in gekomen door middel van een update die het mogelijk maakt de game online in co-op te spelen. Deze nieuwe feature is een verzoek van vele gamers sinds de launch van de game en na jaren van hard werk is het dan eindelijk zover.

De update is volledig gratis voor zowel oude als nieuwe spelers en laat je toe om het samen met een vriend(in) op te nemen tegen haaien, gigantische octopussen en andere gevaarlijke zeewezens. Ook op het land zal je moeten opletten van de vele gevaren die op de loer liggen en dat allemaal terwijl je er ook voor moet zorgen dat je niet omkomt van de honger of dorst.

Geen gemakkelijke klus, maar als het je wel lukt om te ontsnappen kan je dat vanaf nu alvast samen met een partner doen.