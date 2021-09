Heb je er ooit al eens van gedroomd om de heerser te worden van het heelal? Of misschien aanvoerder van een intergalactisch leger waarmee je epische veldslagen kan winnen op buitenaardse planeten? Dan hebben we misschien wel een game voor jou! Ontwikkelaar Multiverse gaf namelijk een aankondigingstrailer vrij van hun sci-fi open wereld RPG Earth From Another Sun.

Het doel in Earth From Another Sun is simpel: het heelal overnemen. Hoe je deze monsterlijke taak aanpakt, is volledig aan jou! Gebruik je diplomatische wegen of slacht je meedogenloos al je vijanden af? Beide opties zijn immers mogelijk. Het heelal blijft evolueren, waardoor jij je telkens zal moeten aanpassen aan allerlei nieuwe situaties om je machtspositie te behouden.

Earth From Another Sun verschijnt in het tweede kwartaal van 2022 op Steam in early access. Een volledige release voor pc en consoles (PS5 en Xbox Series X|S) staat op de planning voor 2023. Bekijk de trailer hieronder.