Een van de bekendste figuren binnen de Nintendo games is de iconische gorilla Donkey Kong. Hij verscheen voor het eerst in de arcadehallen in 1981. Sindsdien heeft deze niet altijd vriendelijke gorilla de harten van veel fans veroverd en er zijn dan ook talloze games verschenen met Donkey Kong in de hoofdrol. Dankzij de laatste cijfers weten we dat Donkey Kong een gigantisch succes is.

Nintendo deelde dat de hele Donkey Kong franchise goed is voor een game verkoop van 65 miljoen exemplaren wereldwijd. Dit is uiteraard een indrukwekkende mijlpaal en dat geeft meer dan genoeg reden om deze primaat nog veel vaker terug te zien op de consoles van Nintendo. Het Super Nintendo World pretpark zal in 2024 worden uitgebreid met een Donkey Kong gedeelte om het succes verder te vieren.