GeForce Now, de streamingdienst van Nvidia, heeft inmiddels al een behoorlijke bibliotheek aan games. Het is natuurlijk nooit genoeg en dus heeft Nvidia aangekondigd nauwer samen te gaan werken met EA. Games als Battlefield 1 Revolution, Mirror’s Edge Catalyst, Unravel, Dragon Age: Inquisition en Apex Legends zijn uiterst geschikt om via GeForce Now aangeboden te worden. Gezien GeForce Now een bereik heeft van ongeveer 12 miljoen gamers, is het uiteraard interessant voor EA om de markt via deze streamingdienst uit te breiden.

Het goede nieuws is dat de bovengenoemde games inmiddels beschikbaar zijn via de service van Nvidia, dus je kan nu al naar hartenlust draken opjagen in Dragon Age: Inquisition of over de daken rennen in Mirror’s Edge Catalyst. Klik hier als je interesse hebt om een gratis GeForce Now lidmaatschap uit te proberen. Mocht dit in de smaak vallen, dan kan je voor €99,99 het meest complete abonnement aanschaffen.