De Xbox Free Play Days zijn al een geruime maand bezig en onder dit programma worden er wekelijks een aantal games beschikbaar gesteld, die geheel kosteloos te spelen zijn op de Xbox One en Xbox Series X|S. Dat is dit weekend niet anders, zo heeft Microsoft weer drie games aangekondigd en dat zijn:

Nascar Heat 5

Overcooked! 2

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Als je Xbox Live Gold of Xbox Game Pas Ultimate gebruiker bent, dan kun je deze games momenteel gratis downloaden en spelen. Dit is mogelijk tot maandagochtend vroeg, dus als je nog niets te spelen hebt dit weekend, dan is het bovenstaande wellicht leuk om uit te proberen.

Mocht je een van deze games willen aanschaffen, dan profiteer je van korting. Meer daarover kun je hier vinden.