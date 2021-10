Als er iets vreemds gebeurt in je buurt, moet je ontwikkelaar Illfonic even bellen. Deze Amerikaanse ontwikkelaar zou namelijk momenteel bezig zijn met een nieuwe Ghostbusters game en dat is hopelijk goed nieuws voor de fans.

Raphael Saadiq sprak in een recente podcast over het palmares van de studio en liet hierbij ‘per ongeluk’ even vallen wat hun huidige project is:

“Friday the 13th, the last one, Predator [Hunting Grounds nvdr.], and we’re working on Ghostbusters right now,”

Sony werkt momenteel ook aan een nieuwe film in de franchise, Ghostbusters: Afterlife, dus een nieuwe game lijkt dan ook een logische zet. Details over de game ontbreken momenteel nog, maar daar komt in de toekomst waarschijnlijk verandering in. De laatste game in deze franchise was de Ghostbusters: The Video Game Remaster in 2019, dus het wordt wel eens tijd voor wat nieuws op ons bord.