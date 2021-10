Vampire: The Masquerade – Swansong verschijnt pas in februari, maar zet nu alvast zijn stukken op het schaakbord. Een bijzondere deelneemster aan dit steekspel is Emem, een honderd jaar oude voormalige jazz-diva met vlijmscherpe hoektanden.

Emem wordt met de nodige glans voorgesteld in de onderstaande karaktertrailer, waar de sfeer van afdruipt. Het doet ons alvast zin krijgen om onze virtuele kiezen binnenkort in de game te zetten. Speelbaar op pc én consoles, inclusief de Nintendo Switch.