Het aanhoudende chiptekort blijft diverse industrieën teisteren, waaronder de gamesindustrie. Het is nog even afwachten, maar het einde is mogelijk in zicht wanneer de tekorten iets zullen afnemen in de tweede helft van 2022, aldus AMD CEO Lisa Su.

PS5 en Xbox Series X|S consoles zijn al sinds de release moeilijk te verkrijgen en dit komt deels door de immense vraag naar de systemen, maar ook grotendeels door het chiptekort waardoor AMD niet snel genoeg de CPU’s en GPU’s kan leveren aan Sony en Microsoft. AMD is vorig jaar begonnen met het opzetten van nieuwe productiefaciliteiten, een proces dat gemiddeld 18 tot 24 maanden kan duren, en deze productiefaciliteiten zullen binnenkort hun vruchten moeten gaan afwerpen qua productie.

Xbox baas Phil Spencer meldde al eerder over aanhoudende tekorten tot het einde van dit kalenderjaar en in het nieuwe jaar, maar liet daarover ook weten dat de leveringsproblemen niet alleen aan het tekort van chips ligt, maar ook aan de impact van Covid-19 op logistieke processen en andere zaken. Kortom, de boodschap is nog altijd zoals we al een jaar horen: het gaat nog wel even duren. Toch is enige indicatie wel prettig, die AMD nu gegeven heeft.