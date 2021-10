Uitgever en ontwikkelaar 110 Industries heeft niet stil gezeten de afgelopen tijd, dat blijkt maar weer uit een tal van aankondigingen tijdens de Tokyo Game Show. Onze eigen Stefanie Joosten liet weten een tijdje geleden als associate creative director te zijn aangesloten bij het team, dat nu verantwoordelijk blijkt te zijn voor ‘Vengeance is Mine’.

De getoonde teaser trailer van de game laat ons niet veel meer zien dan de mech die de hoofdrol speelt in de game. Volgens de omschrijving mogen we een brute mech game verwachten, waarbij mêlee gevechten de boventoon voeren. Als speciale kracht kun je de tijd manipuleren om zo een fascinerende draai te geven aan elke aanvaring met je belagers. Het verhaal is als volgt:

The game tells the story of Gabriel Jaeger, brutally executed by three time travelers heading back to 1664 to obtain an old piece of technology that will allow them to operate the Deacon—a derelict military installation buried under the streets of New Amsterdam. Charles Jaeger, now in full control of the Deacon, rallies his flock to meet their spiritual leader Robert Wright beyond the horizon of space and time. His only problem is Gabriel. Barely making it out alive, Gabriel is in control of the prototype HYDRA mech suit and ready to wreak his revenge.