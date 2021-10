Met games als Horizon: Zero Dawn en Days Gone heeft Sony de eerste voorzichtige stapjes gezet op de pc-markt en dat was niet zonder succes. Zo heeft Sony onlangs de pc-port meesters Nixxes Software overgenomen, wat waarschijnlijk betekent dat er meer Sony games onderweg zijn naar het multifunctionele platform.

Shawn Layden denkt echter niet dat Sony ooit een nieuwe game gelijktijdig zal lanceren op de PlayStation consoles en pc. De voormalig topman vertelt in gesprek met What’s Up PlayStation wat de strategie was toen hij nog bij Sony zat. Toen Layden nog werkzaam was bij de Japanse grootmacht, was er al het idee om meer naar de pc te gaan bewegen om zo een nieuw publiek aan te spreken.

Hoewel hij natuurlijk nu geen inzicht meer heeft op de huidige plannen bij Sony, verwacht Layden niet dat ze ooit een game gelijktijdig op alle platforms zullen uitbrengen.

“The idea of going to PC – and I don’t think you’ll ever see PlayStation do a day and date with PC, but you know, never say never – but the strategy as we were developing it when I was there was that we need to go out to where these new customers are, these new fans could be. We need to go where they are because they’ve decided not to come to my house so I’ve got to go to their house now.”