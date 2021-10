Er waren wat teleurgestelde gezichten toen Nintendo afgelopen juli niet de vermeende Switch Pro, maar de Nintendo Switch OLED aankondigde. Toch lijkt het er op dat de nieuwe uitgave van de hybride console wel is voorbereid op een eventuele Pro-versie.

Nintendo Prime is één van de gelukkigen die al een Switch OLED in bezit heeft en hij heeft de nieuwe dock uit elkaar gehaald en goed bestudeerd. Uit zijn onderzoek blijkt dat de HDMI poort de 2.0-versie is en niet 1.4, zoals in de ‘oudere’ versies het geval is. 1.4 kan hoogstens 4K 30fps doorgeven, maar 2.0 kan 4K 60fps aan. Daar komt nog eens bij dat de HDMI-kabel die wordt meegeleverd ook 2.0 ondersteunt.

Er is ook een ARM-chip aanwezig op het moederbord van de nieuwe dock, maar deze is niet krachtig genoeg om 1080p op te waarderen naar 4K. Dit zal dus echt van de console moeten komen. Nintendo liet eind vorige maand weten dat zij niet bezig waren en zijn met een Switch Pro, maar de nieuwe dock doet toch weer vragen oproepen.

De video van Nintendo Prime met zijn bevindingen kan je hieronder bekijken.