De Epic Games Store krijgt vanaf 14 oktober opnieuw enkele gratis producten die tot 21 oktober te claimen zijn. Zo kan je Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse en het Paladins Epic Pack gratis downloaden en verdwijnt PC Building Simulator, dat normaal een prijskaartje van € 14,99 heeft.

Zoals we eerder wisten te melden, krijgt de Epic Games Store vanaf volgende week ook diens eigen Achievements systeem, al zijn het wel slechts een beperkt aantal games die van het systeem gebruik zullen maken. Men beloofde wel dat het doel is om in de komende maanden alle games te voorzien van Achievements.