Sky heeft vandaag ‘Sky Glass’ onthuld, een nieuwe reeks televisies waarin Sky geïntegreerd zit, waardoor er geen camera meer bovenop je scherm geïnstalleerd hoeft te worden. Het is namelijk mogelijk om met je stem het hele systeem te besturen en zelfs naar je Xbox over te schakelen door “Sky, Xbox” te roepen.

Voor degenen die geen camera in hun tv hebben, is er ook een fysieke camera die enorm doet denken aan Microsofts Kinect camera. Dat is geen toeval, aangezien Microsoft samenwerkte met Sky om de Sky Glass Camera te ontwikkelen. Bovendien kan je door middel van de camera je tv met gebaren bedienen en het is zelfs mogelijk games als Fruit Ninja te spelen.

Je kan de Sky Glass Camera alvast pre-registreren, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend.