We hadden niet verwacht dat een filmpje over autoremmen ooit boeiend genoeg zou zijn om een game mee te promoten. Polyphony Digital heeft dit echter geprobeerd om zo hun samenwerking met de Italiaanse fabrikant van remsystemen, Brembo, in de kijker te zetten. We moeten toegeven dat dit aardig gelukt is.

Op 4 maart 2022 zal de game verschijnen voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. Tot dan zullen we ons zoet moeten houden met trailers zoals deze. Ik wens jullie alvast veel kijkplezier met de onderstaande trailer, die het een en ander aan nieuwe beelden toont.