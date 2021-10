Zoals je in de titel al hebt kunnen lezen, heeft Milestone MXGP 2021 aangekondigd met een trailer. De game belooft een verbeterde carrièremodus die een grotere focus zal leggen op jouw reputatie binnen de motorcross wereld. Ook zullen een aantal historische banen toegevoegd worden aan de game, waaronder een circuit in Italië, Mexico, Frankrijk en Portugal.

Verder zal ook de track editor weer aanwezig zijn. Dit keer zal het nog makkelijker zijn om zelf een baan te maken die jouw hart sneller zal doen slaan. Vanaf wanneer kunnen we die banen dan in elkaar timmeren hoor ik jullie vragen… Lang zullen jullie er alleszins niet op moeten wachten, want de game verschijnt op 30 november voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Bekijk zeker even de onderstaande trailer mocht je geïnteresseerd zijn in de game.