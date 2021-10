De PlayStation 5 kende een uitstekende launch line-up en sindsdien heeft Sony meerdere exclusieve games voor het platform uitgebracht. Het is echter al even wachten op de volgende en gezien Horizon: Forbidden West naar volgend jaar is uitgesteld, zullen we het geruime tijd zonder een grote titel vanuit Sony moeten doen.

Dit is dan de eerstvolgende grote titel van Sony, die kort daarop gevolgd wordt door Gran Turismo 7. Later in 2022 staat God of War: Ragnarök nog op de planning. Dit is dan waarvan we weten dat het volgend jaar verschijnt, maar er wordt natuurlijk aan nog veel meer gewerkt.

Zonder details te geven, stelt PlayStation CEO Jim Ryan, dat de line-up van komende titels de sterkste ooit is die Sony heeft gehad voor zijn platformen.

“The launch lineup was the best we’ve ever had, and I’d submit the best that any console platform has ever had. The work we’ve done since then [is excellent], with Returnal and Ratchet and Clank: Rift Apart, and MLB The Show 21 for the United States, which is a fine game. The pipeline of games that we have coming is just fantastic – it’s by far the strongest that we’ve ever had for any of our consoles. I can’t wait to see these games starting to drop- Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok, and Gran Turismo 7.”

Dit is dan puur vanuit het perspectief van Sony, maar er komt meer. Zo wordt er gewerkt aan een remake van Star Wars: Knight of the Old Republic en ook Forspoken en Final Fantasy XVI staan op de planning. Niet te vergeten dat Insomniac Games werkt aan Marvel’s Spider-Man 2 en Wolverine.