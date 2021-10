In een interview werden er vragen gesteld aan Ko Shiota en Toru Yamashita, werknemers bij Nintendo’s Technology Development Division, over eventuele verbeteringen aan de Joy-Cons van de Nintendo Switch OLED en dat leverde enkele interessante weetjes op.

Zo liet men weten dat de Joy-Cons die bij de Nintendo Switch OLED geleverd worden reeds enkele niet-zichtbare aanpassingen heeft ondergaan. Zo zijn er verbeteringen aangebracht die Joy-Con drift tegengaan en men heeft de duurzaamheid ook verbeterd. De nieuwere Joy-Cons zouden daardoor langer moeten meegaan in tegenstelling tot de vorige modellen.

“Joy-Con controllers have lots of different features, so we’ve been continuing to make improvements that may not always be visible. Among others, the analogue stick parts have continuously been improved since launch, and we are still working on improvements.”