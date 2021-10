Cryptozoic Entertainment, YUKE’s en Warner Bros. Interactive Entertainment hebben vandaag DC Dual Force aangekondigd voor het derde kwartaal van 2022, een nieuwe free-to-play collectible card game (CCG), waarin jij kaarten van jouw favoriete DC superhelden en superschurken kan verzamelen.

In DC Dual Force kan je met jouw verzamelde kaarten speeldecks samenstellen om het tegen andere mensen op te nemen in dit nieuwe kaartspel. Je zal gebruik kunnen maken van synergieën tussen verschillende kaarten, waarmee je combo’s kan creëren om zo hopelijk te winnen van jouw tegenstanders.

DC Dual Force heeft meer dan 80 jaar aan bronmateriaal van verschillende iconische en iets minder bekende DC karakters om content uit te halen zoals The Flash, Batman, The Spectre, Fables en nog veel meer. Het spel zal wekelijks nieuwe (singleplayer) content krijgen gebaseerd op een comic uit DC’s grote bibliotheek aan strips. Het doel van Cryptozoic is om uiteindelijk alle superhelden en schurken in het spel te hebben als kaart.

We kunnen de lancering van het spel verwachten tussen juli en september 2022, maar op welke platformen weten we helaas nog niet. Wel lijkt het waarschijnlijk dat we het spel in ieder geval kunnen verwachten op mobiel en pc. Gebaseerd op het free-to-play aspect kunnen we geheid ook diverse microtransacties verwachten, zoals het aanschaffen van kaartpakketjes.

Ben je fan van DC? Vergeet dan niet de DC FanDome te checken aankomend weekend, Gotham Knights en Suicide Squad zullen beide namelijk aanwezig zijn.