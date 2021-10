Nvidia zit niet stil en probeert zoveel mogelijk games te voorzien van DLSS-ondersteuning. DLSS, de technologie die lagere performance settings weet up te scalen naar een hogere instelling voor een betere image quality, wordt nu ook ondersteund in een paar games die in oktober zijn verschenen of uitgebracht zullen worden. De volgende titels worden voorzien van DLSS-ondersteuning:

Baldur’s Gate 3, Chivalry 2, Crysis Remastered Trilogy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Sword and Fairy 7, Swords of Legends Online en uiteraard ook Back 4 Blood. Ook Alan Wake Remastered en F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch krijgen de eer DLSS-ondersteunende games te zijn.

Mocht je in het bezit zijn van een Nvidia kaart (in deze barre tijden), dan heb je met deze titels het voordeel van DLSS voor een nog betere performance. Om een voorbeeld te noemen: Back 4 Blood krijgt hierdoor een performance verbetering van maar liefst 46%.

Hieronder een afbeelding waarop je het voordeel qua frames ziet bij de nieuwe zombie shooter van Turtle Rock Studios.