Maandenlang gaan er al geruchten over een zogenoemde Nintendo Switch Pro. De Switch is an sich een schitterend apparaat, maar we merken wel dat de gebruikte Tegra chipset nu echt zijn leeftijd laat zien. De schreeuw om een krachtigere console wordt steeds luider, maar Nintendo heeft daar helaas nog geen gehoor aan gegeven. In plaats daarvan kregen we de Switch OLED, wat op zichzelf een mooi apparaat is. Maar het is niet precies waar de fanbase eigenlijk om vroeg.

Natuurlijk zijn Nintendo-fans ook blij met een véél beter scherm, een verbeterde dock mét ethernet aansluiting en andere subtiele verbeteringen. Maar voor velen zal de OLED editie niet als een verplicht nummertje voelen. Dat had de Switch Pro wel geweest, maar die is nog steeds spoorloos. En dat zou nog wel even zo kunnen blijven, gezien de laatste geruchten doen vermoeden dat de zogenoemde Switch Pro zomaar eens een volledig nieuwe Switch zou kunnen worden.

Deze informatie is afkomstig van NateDrake, een redelijk bekende Nintendo-insider. De Switch 2 zou 4K ondersteunen middels Nvidia’s DLSS en zou vooralsnog geen backwards compatibility hebben met de reguliere Switch, maar dit is wel iets wat Nintendo graag zou willen oplossen. Het zijn en blijven allemaal geruchten, dus neem het vooral met een korrel zout. Maar het zou ons niks verbazen als het klopt, vooral vanwege wat er recentelijk bekend is geworden over het nieuwe dock van de Switch OLED.