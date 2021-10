Apple en Sony kondigde nog niet lang geleden een promotionele actie aan waarmee PlayStation 5 gebruikers zes maanden gratis gebruik konden maken van Apple TV+. De twee bedrijven lijken de samenwerking nu verder voort te zetten, want het lijkt erop dat we binnenkort ook Apple Music op de PlayStation 5 kunnen gebruiken.

Op Reddit deelde een gebruiker de onderstaande afbeelding en hierop zien we duidelijk het Apple Music logo. Helaas is de app nog niet beschikbaar voor deze persoon, want hij/zij kreeg een foutmelding. Eurogamer probeerde dit te recreëren op een UK account en daarop was de service nog niet te zien. Op een US account was de optie echter wel aanwezig. Waarschijnlijk is Sony de service nog aan het testen.

Wie dus naast Spotify van muziek wilt genieten op de PlayStation 5 kan daar hoogstwaarschijnlijk binnenkort ook Apple Music voor gebruiken.