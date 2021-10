Zoals je hier al kon lezen zou de first-person sci-fi thriller The Invincible dit jaar moeten verschijnen, maar dat is niet langer haalbaar. De game is namelijk uitgesteld naar 2022, zo laat ontwikkelaar Starward Industries weten met de onderstaande teaser trailer.

De game speelt zich af op een verlaten planeet, waar jij je mede bemanningsleden moet terugvinden. Het spel is gebaseerd op een gelijknamig boek van Stanislaw Lem, maar inhoudelijk is er verder weinig over de game bekend.

In de trailer is te zien hoe jij gevangengenomen wordt door een onbekende en om te weten hoe dat afloopt, zullen we dus nog even geduld moeten uitoefenen.