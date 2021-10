Gisterenavond vond DC FanDome 2021 plaats en van tevoren was al duidelijk dat we tijdens dit evenement meer zouden gaan zien van Suicide Squad: Kill The Justice League. Uitgever Warner Bros. heeft de daad bij het woord gevoegd, want er zijn nieuwe beelden van de game van Rocksteady getoond.

Tijdens DC FanDome werd namelijk de onderstaande story trailer van Suicide Squad: Kill The Justice League gepresenteerd. In de trailer krijg je een voorproefje van het verhaal dat je straks in de game gaat beleven met Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang en King Shark. Naast de trailer zijn er ook nog wat screenshots van het spel onthuld en ook die check je hieronder.

Suicide Squad: Kill The Justice League komt in 2022 uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.