Sony heeft tot op heden nog geen andere kleurstelling van de PlayStation 5 gepresenteerd dan het oorspronkelijke witte ontwerp. Er lijkt onder gamers genoeg behoefte te zijn aan andere kleuren en mede daarom kondigde het bedrijf Dbrand eind vorig jaar aan eigen zwarte faceplates voor de PlayStation 5 te gaan verkopen. Dbrand was op juridisch vlak erg zelfverzekerd, want bij de aankondiging daagde het Sony zelfs uit tot een aanklacht.

Nu, zo’n tien maanden later, komt er toch een einde aan die zelfverzekerdheid. Dbrand heeft namelijk aangekondigd dat de verkoop van de eigen PS5-faceplates wordt gestopt. In een niet al te genuanceerd bericht op Reddit legt Dbrand uit dat het een brief van Sony heeft ontvangen, waarin Sony Dbrand verzoekt om de verkoop direct te staken, anders zouden er mogelijk juridische stappen gezet worden door Sony.

Sony is van mening dat Dbrand met de eigen faceplates illegaal gebruik maakt van de bekende PlayStation-symbolen (driehoek, cirkel, kruis, vierkant). Deze symbolen waren inderdaad te vinden op de faceplates van Dbrand, maar wel in ietwat aangepaste vorm, waardoor Dbrand sterk dacht te staan hierin. Daar denkt Sony dus anders over, met de dreiging van een aanklacht als gevolg.

In niet mis te verstande woorden laat Dbrand weten het hier niet mee eens te zijn. Het bedrijf noemt Sony “terroristen” en vraagt zich af waarom de populaire Netflix-serie Squid Game wel een cirkel, driehoek en vierkant mag laten zien. Dbrand is er overduidelijk erg woedend over – het bericht op Reddit spreekt voor zich – maar de verkoop van de PS5-faceplates gaat dus niet meer door. Of Dbrand in de toekomst nog een poging gaat wagen met faceplates is onduidelijk, maar het bedrijf lijkt hier wel op te zinspelen.

“Fast forward a couple of months from that original Cease & Desist. To our surprise, Sony’s lawyers advised us that a patent had been issued in Canada which purports to cover the shape of the PlayStation 5’s side panels. Why didn’t they tell us sooner? Great question.

Instead of answering it, let’s get to the point: we’ve elected to submit to the terrorists’ demands… for now.

While we strongly believe in the consumer’s right to customize and modify their hardware with aftermarket components, your Darkplates are now a collector’s item. You know what they say – you either die a Darkplates owner, or you live long enough to see yourself become the scalper.

In closing, fuck you and especially fuck Sony. Talk soon.”