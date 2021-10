Groot nieuws uit Nintendoland, want onlangs kwamen we de uiteindelijke vraagprijs te weten voor een Nintendo Switch Online abonnement met het Nintendo 64 en SEGA Mega Drive uitbreidingspakket, namelijk €39.99 per jaar. Een ietwat hoge prijs vonden velen, zeker aangezien het uitbreidingspakket alleen al ongeveer €20 aan je abonnement toevoegt. Daar zou echter een reden voor zijn volgens de Nintendo leaker Emily Rogers.

Haar uitleg gaat als volgt:

“Licensing costs are likely main culprit behind NSO expansion’s bold price. I heard Sega were paid very, very well. This is notable because Sega weren’t big fans of Wii’s VC service due to low sales, revenue split, and lack of marketing. Hence why Sega didn’t support Wii U VC.”