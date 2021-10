Tijdens de laatste Nintendo Direct kondigde Nintendo aan dat Nintendo 64 en SEGA Mega Drive games toegevoegd zullen worden aan het Switch Online abonnement. Tevens kondigde het Japanse bedrijf een tweetal nieuwe controllers aan. Dit om de klassiekers van weleer op een nostalgische manier te kunnen ervaren.

Wel komt deze uitbreiding van de service met een verhoging van de abonnementsprijs. Het is een optionele keuze, dus je kunt het gewoon bij het huidige abonnement houden als je dat liever hebt. Die kost je momenteel € 19,99 per jaar. Als je van de extra’s wilt genieten, dan kost een abonnement je € 39,99 per jaar.

Dit komt met drie aanvullende mogelijkheden bovenop alle features die Switch Online je standaard biedt. Dat is natuurlijk toegang tot de Nintendo 64 games, de SEGA Mega Drive games én je krijgt er het net aangekondigde uitbreidingspakket ‘Happy Home Paradise’ voor Animal Crossing bij.

Een familieabonnement, waardoor je met 8 accounts gebruik kunt maken van de service en voordelen, kost in de uitgebreide vorm €69,99 per jaar. Bestaande abonnees kunnen overstappen tegen een tarief op basis van beschikbare tijd in hun huidige abonnement. De video hieronder geeft je een duidelijk overzicht van wat je zoal mag verwachten.