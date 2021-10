De PlayStation Store heeft ruim een jaar geleden een vernieuwing ondergaan, waardoor veel features ontbraken. De PlayStation Store kreeg een versimpelde look en sindsdien heeft Sony het een en ander aan extra mogelijkheden toegevoegd. Dit geldt zowel voor de PlayStation Store in de browser, als die op de PlayStation 5 zelf.

De laatste toevoeging is een optie die eigenlijk niet eens had mogen ontbreken, namelijk een ‘New Games’ sectie op de homepagina van de PlayStation Store. Deze is recent stilletjes toegevoegd en die toont nu elke week de nieuwste releases. Daarmee komt Sony tegemoet aan onder andere ontwikkelaars, die aangaven dat hun nieuwe games verzopen in het aanbod.

Maar ook voor ons gamers is het een fijne toevoeging, je hebt immers zo direct een duidelijk overzicht van alles wat er nieuw is toegevoegd zonder dat je hoeft te zoeken.