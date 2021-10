Waar PS5, Xbox Series X|S en pc-spelers binnenkort aan de slag kunnen met immense gevechten voor in totaal 128 spelers, zal dit er iets anders uitzien voor Battlefield 2042 spelers op de vorige generatie consoles. Op de PS4 en Xbox One kan je namelijk met een totaal van 64 spelers spelen, wat overigens nog steeds niet heel weinig is. Wat dit wel betekent, is dat de maps op de last-gen consoles een stuk kleiner zijn.

De maps zijn vergeleken door MP1ST, waardoor we een goede indruk krijgen. De site heeft de beta map, Orbital, vergeleken tussen de twee generaties, waarop heel duidelijk te zien is hoe klein de map op de last-gen consoles eigenlijk is vergeleken met die van de current-gen versie.

De verschillen in de maps zijn duidelijk, maar dit betekent niet gelijk dat een kleinere map minder leuk is. Je zou logischerwijs kunnen redeneren dat een kleinere map zorgt voor meer geconcentreerde vuurgevechten wat dus meer actie betekent, daarbij lijkt het er ook op dat de unieke map gedeeltes van de grotere variant voornamelijk uit bebossing bestaat. Met andere woorden: je mist niet zoveel.