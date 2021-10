Review | SteelSeries Prime Wireless – Bij pro gamers is het van belang dat je een lichtgewicht onder je handpalm ter beschikking hebt. SteelSeries biedt in deze een nieuwe lijn game muizen aan: de Prime game muizen bedoeld voor esports. Hier kunnen we maar liefst vijf varianten in vinden: Prime, Prime+, Prime Wireless en twee kleinere opties, de Prime Mini en Mini Wireless. We gaan ze niet allemaal in een review bespreken, dat zou een beetje teveel van het goede zijn. We nemen hierin het beste en het meest uitvoerige model: de Prime Wireless. Het is draadloos en erg licht van gewicht, maar is de muis daarmee een aanrader voor elke gamer die bovenaan de leaderboards wil staan?

Lekker serieus uiterlijk

SteelSeries is er niet vies van om het merendeel van hun producten te voorzien van RGB verlichting. Redelijk uitbundig uitziende spulletjes in sommige gevallen. Bij de Prime gaming muizen is dat niet het geval. Je hebt hier te maken met een game muis zonder al teveel poespas op dit gebied. De Prime Wireless is zwart, met op het handpalm gedeelte het logo van SteelSeries, die er op subtiele wijze in het donkergrijs op staat. De scrollwiel is als enige voorzien van RGB verlichting, waardoor de muis op je bureau nooit de meeste aandacht zal trekken. Qua vorm is het vrij traditioneel ook. Geen rare hoekige of gekke fratsen, nee. Een ‘normaal’ uitziende muis met maar twee extra knoppen, boven waar je duim rust.

In de kleine oranje doos, waar de muis in verpakt zit, kun je nog een paar componenten vinden. Een USB-A naar USB-C kabel, waarmee je de muis kunt opladen. Daarnaast heb je nog een USB-C dongle voor het draadloze gebruik, mits je pc een USB-C ingang heeft. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je met de extra bijgeleverde adapter de dongle aan de USB-kabel bevestigen. Het is niet de meest charmante oplossing of goed uitziende, maar het doet wat het moet doen. Het was beter geweest als de adapter geen dubbele USB-C poorten had, maar gelijk een converter van USB-C naar A was. Misschien iets voor de volgende keer. Het pakket is in ieder geval voorzien van al het nodige voor elke set-up.

Fijne performance

Door het klassieke design is het erg fijn om de muis langdurig te gebruiken. Als je je hand op de muis laat rusten, vallen al je vingers op natuurlijke wijze erg comfortabel op het oppervlak. Je duim zit lekker tegen de zijkant aan en heeft makkelijk toegang tot de twee extra knoppen die erboven geplaatst zijn. Ook je ringvinger weet op een fijne manier tegen de rechterkant van de muis aan te leunen. Hoewel het een uitstekende gaming muis is voor de palm grip, kan je de Prime Wireless ook prima met een claw of fingertip grip gebruiken als dit je voorkeur geniet. De gaming muis heeft een asymmetrische ontwerp. Dat wil zeggen dat enkel rechtshandigen dit het meest optimaal kunnen gebruiken.

Onderop de muis kun je naast de optische lens, die gebruikmaakt van de TrueMove Air (400 IPS) – dat toch wel een van de beste op de markt is – een tweetal knoppen vinden. De power knop en de CPI knop, waarmee je de gevoeligheid van de muis kan instellen. Ook kun je deze knop gebruiken om de polling rate van de muis te configureren, die tot 1000 Hz kan gaan. Het is alleen raar dat de CPI knop onderop de muis zit en niet bijvoorbeeld vlak onder het scrollwiel om zo on-the-fly aanpassingen te kunnen verrichten. Afgezien van dit punt is de Prime Wireless met een gewicht van 80 gram een erg fijne muis om te gebruiken. Het is relatief gezien een erg lichte muis, maar de notie die hierbij gemaakt moet worden is dat draadloze muizen altijd een klein beetje zwaarder zijn door de accu die erin zit. Desalniettemin is 80 gram in dit geval indrukwekkend, zeker gezien de goede en soepele performance. En dat krijg je voor een royale €139,99.

SteelSeries engine is altijd plezierig in gebruik

Zoals we eigenlijk niet anders gewend zijn, is de software van SteelSeries altijd wel prima in gebruik. Je kan alles naar hartenlust aanpassen naar je eigen smaak en het is dan ook niet anders gesteld met de Prime Wireless. Zo kan je bijvoorbeeld de verschillende gevoeligheidsniveaus aanpassen (CPI), acceleratie of deacceleratie, de polling rate of de slaapstand instellen als je de accu op een zuinige manier wilt gebruiken. Hoewel dit niet echt een punt van orde mag zijn, gezien de accu je van een nette 100 uur draadloos gebruik kan voorzien. Wat op een of andere manier wel erg moeizaam gaat, is de RGB aanpassen van het scrollwiel. Geen wereldramp, maar de kleur hiervan instellen lukt niet echt. Misschien dat dit met een update opgelost zal worden. Kleine punt van kritiek wat in de praktijk niet het belangrijkste is.