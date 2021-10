Special | Norton en gaming gaan hand in hand – Het internet is nou niet bepaald de meest veilige plek op deze aardbol, dus een klein beetje beveiliging kan geen kwaad. Mocht je op zoek zijn naar dat stukje info, maar weet je niet precies of die link van Google veilig is, dan moet je vaak je pc erop verwedden dat het goed komt nadat je op het linkje hebt geklikt. Norton biedt software aan dat je veel kopzorgen zal wegnemen bij dagelijkse internet gebruik. Waarom is dit zo boeiend voor de gamers onder ons, horen we je al denken? Wil jij je collega aan de overkant van de zee keihard virtueel de kop in schieten, dan moet dit natuurlijk veilig kunnen en Norton biedt daarin voor jou misschien wel de oplossing.

Wat is Norton?

Zoals je er velen van hebt, is Norton een bedrijf dat verantwoordelijk is voor beveiligingssoftware. De officiële naam van het bedrijf is NortonLifeLock, dat eerst door het leven ging als Symantec Corporation. Gevestigd in Arizona, Amerika, zijn ze sinds 1982 bezig met het ontwikkelen van software die de consument moet beschermen tegen de afschuwelijke taferelen die je op het internet kunt vinden. Vanaf 1991 kennen we het als NortonLifeLock en zij bieden de Norton AntiVirus software aan. Deze software ziet erop toe dat je beschermd bent tegen virussen, malware, maar controleert ook op phising. Dit gaat door middel van herkenningspatronen, die worden opgenomen in de databases die weer continu geüpdatet worden, zodat je ook beschermd bent tegen de laatst ontwikkelde virussen of malware. Norton AntiVirus (hierna Norton), kan je op Windows, Linux en MacOS installeren, waardoor je dus op de meeste systemen zorgeloos aan het werk kan.

Waarom Norton (360)?

Je hebt verschillende soorten Norton software, maar de meest uitgebreide is Norton 360. Hoewel je hier ook verschillende keuzes in hebt, is Norton 360 Deluxe eigenlijk hetgeen die je het meeste voorziet in veiligheid. Zo kan je drie tot vijf apparaten voorzien van de beveiligingssoftware en er zijn een hoop toeters en bellen die kunnen voorkomen dat je problemen krijgt. Uit verschillende benchmark testen is gebleken dat Norton een van de meest lichte antivirus/malware softwarepakketten op de markt is. Niet geheel onbelangrijk, gezien niemand zin heeft in dat juist je antivirusscanner zich bijna gaat gedragen als een virus zelf. Hierin heeft Norton 360 dus al een voordeel.

Ook het aantal vals positieven is tot een minimum beperkt en Norton heeft hier het laagste percentage in. Wat betekent dit? Stel je downloadt een bestand waarvan je weet dat het veilig is, dan wil het weleens voorkomen dat een antivirus/malware software dit toch ziet als een gevaarlijk bestand voor je pc, oftewel een valse positief. Erg irritant, want je dient dan de eigenwijsheid van de software te omzeilen. Met Norton 360 kom je dit probleem minimaal tegen, wat in dit geval een stukje gebruiksvriendelijkheid vormt. Maar ook in de praktijk op het internet kom je weinig belemmeringen tegen, terwijl je een hoop functionaliteiten aangeboden krijgt: linkjes of Google hits worden van tevoren gescand, Norton 360 biedt daarnaast ook een password manager, zodat je niet al je inloggegevens hoeft te onthouden. Zo houdt de software ook in de gaten of iets van je info al dan niet op het Dark Web te vinden is en je hebt de mogelijkheid om een VPN in te stellen voor het anoniem surfen op het internet.

Belemmert dit je game ervaring?

Als jij lekker achter je pc zit en je wilt een potje Counter-Strike spelen met een beest van een computer, dan zul je amper frames verliezen aan Norton. Terwijl je dus bezig bent om de wereld te veroveren via je brede bibliotheek aan games, houdt Norton onopgemerkt een oogje in het zeil. Je CPU wordt namelijk heel weinig belast door de software, wat dus uiteindelijk in de praktijk betekent dat je goede performance houdt tijdens het gamen. Een ander element waar Norton zich mee bezighoudt, is je webcam. Mocht een hacker bijvoorbeeld je webcam willen overnemen, zal Norton dit tegenhouden, terwijl jij in de laatste secondes zit van je Rocket League wedstrijd, om maar wat te noemen. Hier komen we dus weer terug op het punt dat Norton zeer licht is qua software voor je pc. Ooit was er eens een tijd dat antivirus/malware software wel degelijk de performance van je pc kon beïnvloeden, maar die tijden zijn (gelukkig) voorbij.

Als je bijvoorbeeld tijdens het gamen Alt+ Tab wilt gebruiken, kom je hier ook geen belemmeringen in tegen. Stel je eens voor dat je Discord op de achtergrond hebt draaien en je zit World of Warcraft te spelen. Als je ruzie met iemand hebt, omdat diegene te enthousiast ergens naar binnen rent en je hele raid party daardoor de dood injaagt, dan is het geen probleem om even te switchen naar de Discordchat om hem eruit te trappen en weer terug te schakelen naar de game. Norton scant ook op regelmatige basis je pc om continu in de gaten te houden of iets niet op je systeem binnengeslopen is. Uiteraard kan je ook zelf een diepe scan inzetten via de software, maar in elk geval merk je daar ook weinig tot niets van onder een potje FIFA, Call of Duty of Battlefield.

Onderschat het gevaar niet

In het huidige tijdperk waar we in leven, ligt de technologische wereld continu onder vuur. Internet is niet onschuldig en het is niet veilig. Ook het idee dat een Mac veilig genoeg is en geen antivirus software nodig heeft, is een fabeltje. Je pc set-up is minder beveiligd dan je denkt en hackers kunnen makkelijker op je systeem komen dan je je voor kunt stellen. Ditzelfde geldt nog meer voor je mobiel, wat een nog kwetsbaarder apparaat dan je pc is, en ook kunt voorzien van Norton. Een beetje extra beveiliging kan daarom absoluut geen kwaad en wij moedigen iedereen aan om je pc (en eigenlijk ook je mobiel) van iets van een antivirus/malware software te voorzien. De keuze ligt altijd bij de consument en wij zullen nooit iemand dwingen tot een aanschaf, maar internetbeveiliging wordt te vaak onderschat, zelfs door grote concerns.

