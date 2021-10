Century: Age of Ashes, de free-to-play, team-based, third-person shooter, waarin je op een draak vliegt komt in 2022 uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en mobiel, zo laat ontwikkelaar Playwing LTD weten. De pc-versie daarentegen zal vooralsnog zoals gepland uitkomen op 2 december van dit jaar.

In deze game vechten spelers het in een drakengevecht met elkaar uit. In Century: Age of Ashes zal je bekende modi terugzien komen zoals een 6v6 Team Deathmatch, die in dit spel toepasselijk ‘Carnage’ heet, maar ook Gates of Fire, waarin je door ringen heen moet vliegen om punten te scoren voor je team. Met de lancering van het spel zal je kunnen kiezen uit drie verschillende classes: Windguard, Marauder en Phantom.

Century: Age of Ashes heeft de mogelijkheid om met spelers op andere platformen te spelen en je kan eveneens je progressie voortzetten op ieder platform. Het spel zal, zoals verwacht door de free-to-play aard, wel microtransacties bevatten, maar voor zover bekend is zal dit alleen om cosmetische elementen gaan.