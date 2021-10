We hebben het nodige gezien van de Uncharted film, maar dat waren wel altijd foto’s. Bewegende beelden zijn nog niet vrijgegeven, maar nu kunnen we een glimp opvangen dankzij een gelekt fragment uit de trailer.

Hieronder zie je de eerste bewegende beelden van de Uncharted film, waarin je een iconisch moment uit Uncharted 3 ziet terugkomen. Wat dat moment precies is, mag je zelf ontdekken. Wel een waarschuwing, het is gefilmd met een aardappel dus de beeldkwaliteit is waardeloos.

Laten we nu hopen dat Sony snel een officiële trailer uitbrengt, we hebben immers lang genoeg gewacht.