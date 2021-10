Nvidia beweert dat inmiddels meer dan 12 miljoen gebruikers genieten van GeForce Now. Het platform dat je games op hoge settings laat streamen naar een apparaat dat niet veel kracht heeft. Zo kunnen gamers met budgetsystemen toch een graantje meepikken van de visuele prestaties van hedendaagse games op hogere instellingen. Je kunt gratis gebruikmaken van de service die games zal streamen van een wat minder sterke pc, maar een betaalde optie voor meer performance is ook beschikbaar.

De betaalde optie kost €99,90 per jaar en laat je tot [email protected] streamen met een beperkt aantal uren speeltijd per dag (6 uur). Een derde nieuwe optie wordt daar aan toegevoegd. Nvidia heeft namelijk nieuwe servers geconfigureerd met daarin 3080 RTX videokaarten, die games in nog betere kwaliteit kunnen streamen. Dit betekent dat je nu op [email protected] kan streamen naar een pc of Mac, met ray tracing en speelsessies tot 8 uur lang. Via de Nvidia Shield kan je zelfs 4K streamen, echter wel met maximaal 60fps op de teller. Dit plan kost wel ongeveer €200,- per jaar… En dat is nogal wat: beperkte speeluren qua sessies en enkel de Shield krijgt 4K ondersteuning.

Als we hier even kritisch naar kijken, zou deze service een goedkoper alternatief moeten bieden voor gamers om op hoge performance te kunnen gamen. Ongeveer €200,- per jaar voor een service, die met haken en ogen komt, kan niet per se aantrekkelijk genoemd worden, maar daar mogen jullie over oordelen. Hoe dan ook, als je het ons vraagt had Nvidia de 3080-kaarten beter gewoon te koop aangeboden voor de massa, en zulke servers moeten bouwen wanneer er wel een degelijk aanbod is op de markt.