Razer staat er bekend om dat het veel verschillende producten op de markt aanbiedt voor gamers. Denk aan toetsenborden, muizen en headsets, maar een controller hier en daar hoort er ook bij. Daar houdt het echter nog niet op, waardoor Razer een zeer divers aanbod aan producten heeft. Dit wordt nu nog verder uitgebreid, omdat Razer nu ook pc-componenten zal aanbieden. Hieronder een klein overzicht van deze nieuwe producten. Uiteraard is elk product voorzien van de nodige RGB-verlichting.

Razer Kunai:

Pc-fans die in een 120mm uitvoering beschikbaar zullen zijn, maar ook in een 140mm formaat.

Razer Hanbo:

Een AIO waterkoeler voor je CPU. In twee formaten beschikbaar, 240mm en 360mm. Deze waterkoeler is in samenwerking gemaakt met het bedrijf Asetek. In de toekomst kunnen we hier meer van gaan zien.

Razer Katana:

Een voeding met platinum waarde, oftewel geen kleine jongen waar Razer de markt mee wil betreden. De Katana’s zullen beschikbaar zijn in 750 tot 1200 watt. Ook zal er een titanium uitvoering beschikbaar komen met maar liefst 1600 watt.

Razer PWM Fan Controller:

Op deze fan controller kunnen 8 fans worden aangesloten, die aangestuurd kunnen worden met de Razer Synapse software.

Het is natuurlijk nu de vraag wat de performance is van al deze componenten. Een paar van de componenten zijn nu al beschikbaar. De Razer Kunai (vanaf €49,99) en de Razer PWM Fan Controller (€54,99) zijn te bestellen en de overige onderdelen zullen in de loop van het jaar beschikbaar worden gesteld.