Makoto Shibata, de regisseur van de Fatal Frame serie, laat in een interview met JP Games weten dat er wordt nagedacht over nog meer remasters. Dat heeft alles te maken met het enthousiasme waarmee Fatal Frame: Maiden of Black Water tot dusver ontvangen is. Die game kwam oorspronkelijk in 2014 voor de Wii U uit, maar gaat binnenkort multiplatform met een opgepoetste versie van het origineel.

De regisseur benadrukt dat er momenteel nog geen concrete plannen zijn, laat staan dat er aan nog een remaster wordt gewerkt. Fatal Frame: Maiden of Black Water wordt opnieuw uitgebracht ter ere van het twintigjarige jubileum van de serie. Eventuele andere remasters worden enkel overwogen. Fatal Frame: Maiden of Black Water komt op 28 oktober uit. Precies op tijd voor Halloween!