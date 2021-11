Review | HyperX Cloud Buds Wireless – Niet elke draadloze in-ear is geschikt voor gaming. Dit heeft te maken met bepaalde audio codecs die ervoor zorgen dat je geen vertraging hebt bij de geluidssignalen die je op het juiste moment moet horen. Daarom zijn er erg veel Bluetooth in-ears te vinden. HyperX kan natuurlijk niet achterblijven en komt met een eigen set draadloze geluidskereltjes. Het is alleen niet meteen een product waar je nu aan zit te denken. De HyperX Cloud Buds Wireless kent een uiterst lange naam voor een product dat zo klein is als deze. Zal het ook voor een lange periode de moeite waard zijn om te gebruiken?

Geen rode oortjes

De Cloud Buds zijn niet meer dan een lange rode kabel met aan de uiteindes de Buds, die je in je oren doet. Deze kabel leg je om je nek en daarmee hangen de Cloud Buds over je schouders heen. Het is eigenlijk heel raar om te zien. Het doet ons denken aan onze oma of oudtante die hun bril als een ketting dragen, om het gemakkelijk weer op te kunnen doen. Dit idee wordt nog eens extra versterkt als je de Buds indoet. De kabel is relatief kort, dus je krijgt een stel gebogen rode veters rondom je wangen. Het ziet er gewoon niet uit. Mocht je in de metro of in de bus zitten, dan zie je weleens mensen met een headset of onopvallende in-ears zitten, waar ze muziek mee luisteren. Vaak wel stoere designs, maar met de Cloud Buds zal je er bijlopen als een idioot.

Het concept lijkt namelijk mooier op papier dan dat het in de praktijk is. Op de kabel heb je namelijk drie modules verwerkt. Je hebt een linker en rechter module, waarbij de linker module een USB-C ingang heeft om het op te laden met de bijgeleverde (korte) kabel. De rechter module heeft geen bijzonderheden. Boven de linker module heb je nog de bedieningsmodule voor het volume en een multifunctionele knop. Denk hierbij aan je muziek starten of pauzeren, of telefoontjes opnemen/ophangen. Het werkt allemaal wel naar behoren en het is ook responsief genoeg.

Oncomfortabel en ondermaats geluid

De Cloud Buds winnen in ieder geval niet de hoofdprijs voor de looks, maar ze komen wel een heel eind met de geluidskwaliteit. Zo heb je hier te maken met wat kouder geluid, redelijk crisp bij de middentonen en ook de treble is in deze gewoon prima. De bass is er vrijwel niet, waardoor je niet zo spannend geluid hebt onder het gamen. Het mist body, waardoor het saai geluid is om naar te luisteren, maar functioneel is het wel. Keerzijde van de medaille is dat de microfoon juist erg goed is. Je bent zeer goed te verstaan en dat juist dit eigenlijk het beste onderdeel is van de Cloud Buds, is een beetje een verrassing. Voor rond de €40,- heb je ze namelijk al en meestal zijn de microfoons in deze prijsklasse juist erg slecht. Daarbij moeten we de notie maken dat de adviesprijs van €59,99 net even een tientje teveel is.

Helaas is het comfort niet optimaal. De Buds zitten erg losjes in de oren en veel te vaak krijg ik het gevoel dat ze eruit kunnen vallen. Het is geen fijn gevoel. In het pakket kan je trouwens nog een maatje groter of kleinere buds vinden en ze gemakkelijk verwisselen, maar het geeft mij niet het gewenste resultaat. Dit kon wat beter, en vooral de Buds mochten qua vorm iets verder je oor in. Of anders gezegd, het hadden gewoon in-eartjes moeten zijn. Omdat de Buds ook niet zo diep in je oor zitten, ontsnapt er niet alleen nogal wat geluid, maar je krijgt ook zowat alles van je omgeving mee. In een luide omgeving is het dus niet heel praktisch om te gebruiken.

Wel de puntjes op de i

De Qualcomm aptX HD codec zorgt ervoor dat je er optimaal mee kunt gamen. Je hebt geen lag in het geluid wat uiteraard een must is voor gaming headsets on the go. Ook is de accuduur van de Cloud Buds degelijk te noemen. Zo gaan ze rond de 10 uur mee, wat misschien op papier niet heel veel is, maar voor een reisje hier en daar is het meer dan genoeg. Want nogmaals, ik kom terug op de prijs, voor rond de €40,- mag je ook niet de wereld verwachten. Dus binnen deze prijscategorie is het een prima prestatie wat de Cloud Buds hier neerzet.