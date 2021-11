Vandaag zijn we de maand november binnen gestapt en hoewel we al veel releases in de afgelopen weken hebben gezien, zal het daar niet bij blijven. Ook deze maand komen er natuurlijk weer een hoop nieuwe games uit en die hebben we bij elkaar gezocht en op een rijtje gezet.

De grote releases in november zijn toch wel Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042, Forza Horizon 5, Pokémon en meer. Hieronder alle titels die een bevestigde releasedatum voor in november hebben, alsook in de eerste week van december.

Week van 5 november

Call of Duty: Vanguard (PS4/PS5/Xbox One/Series X|S en pc)

Just Dance 2022 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch/Stadia)

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R (PS4/Xbox One/Switch/pc)

Forza Horizon 5 (Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

The Smurfs: Mission Vileaf (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch/pc)

Tunche (PS4/Xbox One/Switc/pc)

The Solitaire Conspiracy (PS4/PS5Xbox One/Xbox Series X|S)

World War Z (Switch)

Week van 12 november

Grand Thef Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch)

Football Manager 2022 (pc)

Blue Reflection: Second Light (PS4/Switch/pc)

Jurassic World Evolution 2 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

MechWarrior 5: Mercenaries (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

Let’s Sing 2022 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch)

Shin Megami Tensei V (Switch)

Sherlock Holmes: Chapter One (PS5/Xbox Series X|S en pc)

Week van 19 november

Marsupilami: Hoobadventure (PS4/Xbox One/Switch/pc)

Star Wars – Episode I Racer & Republic Commando Collection (Switch)

Star Wars – Jedi Knight Collection (Switch)

The Wild At Heart (PS4/Switch)

Battlefield 2042 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

NERF Legends (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

The Eternal Cylinder (PS4/Xbox One/pc)

Treasures of the Aegean (PS4/Xbox One/Switch/pc)

Pokémon Brilliant Diamon (Switch)

Pokémon Shining Pearl (Switch)

Week van 26 november

Farming Simulator 22 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Stadia/pc)

Week van 3 december

Evil Genius 2: World Domination (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

MXGP 2021 – The Official Motocross Videogame (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

Chorus (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S)

Morbid: The Seven Acolytes (PS4/Xbox One/Switch/pc)

Instant Sports Winter Games (Switch)

Big Brain Academy – Knappe Koppen (Switch)

Disney Classic Games Collection – The Jungle Book, Aladdin and The Lion King (PS4/Switch)

Ga jij een van de bovenstaande games halen? Of misschien wel meer dan één? Je kan het zoals altijd hieronder in de comments laten weten!