Review | HyperX Quadcast S – Je kent het wel, je staat in de studio en je moet wat tekst inspreken voor een game. Laten we zeggen dat je rare geluiden moet maken voor de laatste zombie game. Niet bekend mee..? De microfoons waar je dat in moet kreunen en janken, zijn vaak helemaal zwart en saai om naar te kijken. HyperX heeft daar een andere visie op. Natuurlijk is het gebruik van een microfoon bedoeld om te communiceren met je metgezellen online, maar voor jezelf is het ook niet verkeerd om naar iets leuks te kijken. De HyperX Quadcast S microfoon wil zijn functionaliteiten combineren met leuke looks. Is dit een combinatie die werkt of is het beter om de saaie studio taferelen de voorkeur te geven?

Het ziet er inderdaad erg leuk uit

De microfoon heeft een uitgebreide constructie waarop die staat. De standaard houdt als het ware de microfoon in de lucht. Dit kan je dan ook verstellen. Denk eigenlijk vooral om het te kunnen kantelen naar boven of naar beneden gericht. De constructie is bevestigd aan de achterkant van de microfoon, zodat je je nooit kan vergissen welke kant de microfoon op gericht moet staan naar je mond toe. De microfoon heeft rondom de onderste helft een schokbestendige constructie met elastiek, die behoorlijk stevig zit. Onderaan de microfoon kan je de gain aanpassen met een grote draaiknop die de onderkant van de Quadcast S beslaat.

De bovenste helft is het gedeelte wat het geluid opvangt, waarin ook de LED-verlichting zit verwerkt. Op de achterkant, boven het punt waar de voetpoot is bevestigd, zit een draaiknop waarmee je de tussen de verschillende ontvangsttechnieken kunt schakelen. Hiervan zijn er vier soorten, wat ook meteen de naam Quadcast verklaart in deze. Zo heb je de keuze uit stereo, omnidirectioneel, cardioïde en bidirectioneel. Om het alvast te verklappen, elke modus werkt naar behoren. Onder het scharnierpunt van de voet kun je overigens een mini-jack aansluiting vinden met daaronder weer de USB-C ingang. Met de bijgeleverde USB-C naar USB-A kabel sluit je de headset aan op je pc, PS4/5 of Mac.

Verzorgd product

Op de bovenkant van de microfoon zie je een klein mute icoontje. Via een touchknop kan je door middel van een tik op de bovenkant jezelf op mute zetten. Als je gemute bent, staat de LED-verlichting van de Quadcast S uit. Zoals we eerder het tipje van de sluier al hebben opgelicht, de LED-verlichting ziet er erg leuk uit. Hoewel het opvallend is, zorgt het zwarte rooster rondom de microfoon ervoor dat de LED-verlichting niet zo in je gezicht staat te schijnen. Via de HyperX Ngenuity software kan je de RGB-verlichting compleet naar je eigen smaak instellen, samen met de nodige microfoon aanpassingen. Denk aan de mic-monitoring, geluid van de microfoon of de RGB combineren met acties van verschillende games. De rest kan je ook direct op de microfoon zelf aanpassen.

We kunnen over de looks heel erg kort zijn, de Quadcast S ziet er leuk uit. Gelukkig is de geluidskwaliteit geen slachtoffer van deze poespas geworden. Je stem klinkt zeer natuurlijk. Geen aangedikt bass geluid als een radio zender of schelle tonen die er niet zijn in je stem. Je klinkt erg neutraal en precies zoals je klinkt als je met iemand praat. Erg zuiver en ook hoor je geen ruis of andere oneffenheden bij het gebruik van de microfoon. Qua afstand kan je de microfoon voor je neus leggen op je bureau en er normaal naartoe praten. Er komt eigenlijk vrij weinig bij kijken, wat in deze een pluspunt is.

Kant en klaar voor elk gebruik

De Quadcast S van HyperX heeft nog een extra onderdeel in het pakket. Mocht je de microfoon dichterbij je mond willen hebben voor optimaal gebruik, dan heb je altijd de mogelijkheid om deze microfoon ook aan een arm te bevestigen. Je kunt namelijk bij de scharnier van de voet de microfoon losschroeven en met het extra (bijgeleverde) onderdeel de Quadcast S bevestigen aan een microfoonstandaard/arm. Je bent dus niet beperkt om het maar op een manier te gebruiken. Op het internet zien we dat de prijs van de Quadcast S rond de €179,99 ligt, maar goedkoper zal je het ook kunnen krijgen. Een zeer degelijke prijs voor een microfoon die een uiterst goede presentatie van je stem weet te bieden.