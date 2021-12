Hoewel het een feestelijke periode is waar we in zijn beland, moeten we helaas ook aandacht besteden aan wat minder plezierige zaken. Het bespreken van de grootste teleurstelling van dit jaar. Het is namelijk zo dat niet alles altijd maar even positief kan zijn. Er zijn, ondanks de vele uitstellen – dat op zich al een teleurstelling is -, een hoop games uitgebracht in 2021.

Hoewel er best veel toppers uit zijn gekomen in het voorbije jaar, zijn er ook een aantal games die niet aan de verwachtingen hebben voldaan. Denk bijvoorbeeld aan een slechte uitwerking van de gameplay, microtransacties die door je neus worden geboord, ondermaatse graphics, teleurstellende performance en dergelijke argumenten waar men zoal over kan struikelen in een game. Het kan ook zijn, om terug te vallen op het eerdere punt dat we hebben gemaakt, dat er games zijn geweest die uitgesteld zijn naar 2022 wat eveneens tot een teleurstelling behoort.

Het is daarom in deze Jouw mening dat jullie in de comments hieronder kunnen delen wat de grootste teleurstelling voor jullie van 2021 was. Zo kan een game gewoon slecht zijn, dat je die opnoemt, maar het kan ook een game zijn die in feite prima is, maar bij jou gewoon niet de juiste snaren wist te raken. Alles kan en mag gezegd worden, het is alleen belangrijk dat eenieders mening gerespecteerd wordt.