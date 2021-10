Als je nog geen genoeg had van de merkwaardige avonturen in Bugsnax, dan hebben we goed nieuws voor alle fans. Tijdens State of Play is aangekondigd dat er in 2022 een gratis update zal verschijnen voor de game.

Deze uitbreiding komt met nieuwe features, denk zoal aan een eigen huis bouwen. Ook kan je een nieuwe biome exploreren en uiteraard ontbreekt het niet aan nieuwe Bugsnax om te vangen. Verder komt de game met 100 uitdagingen en 30 quests!

Je huis zul je in kunnen richten met ruim 200 decoraties. Check hieronder de trailer!