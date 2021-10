In Little Devil Inside kan je in een open wereld rondtoeren en van alles en nog wat tegenkomen. Zo kan je huizen bezoeken, maar kom je ook het nodige vijandige gespuis tegen. Neostream Interactive Inc. heeft met deze pittoreske game een interessante manier gevonden om je in een nieuw avontuur onder te dompelen en hieronder kan je een paar beelden van de gameplay zien.

Hoe schattig het ook lijkt, hoofdpersoon Billy is er niet vies van om ook af en toe zijn zwaard op te pakken! De gameplaybeelden geven een duidelijk beeld van wat je van Little Devil Inside mag verwachten en voor meer informatie kan je op het PlayStation Blog terecht.