We weten zo goed als helemaal niets over Grand Theft Auto VI, behalve dat de game natuurlijk in ontwikkeling is. Rockstar Games heeft officieel geen enkele aankondiging gedaan, maar zo hier en daar wil er wel eens wat lekken. Zo ook nu en wel via Snoop Dogg. De Amerikaanse rapper heeft namelijk aangegeven in een aankomende episode van Rolling Stone Music dat Dr. Dre aan nieuwe muziek werkt.

Deze muziek wordt gemaakt voor Grand Theft Auto VI, zo laat Snoop Dogg doorschemeren en hierbij laat hij optekenen dat dit een manier is voor Dr. Dre om nieuwe muziek uit te brengen. Klinkt plausibel, mede omdat deze twee artiesten veelvuldig samen hebben gewerkt en elkaar zeer goed kennen. Rockstar noch een vertegenwoordiger van Dr. Dre hebben op de uitlatingen van Snoop Dogg gereageerd toen Rolling Stone daarom vroeg.

“I do know he’s making great fucking music. And some of his music is connected to the GTA game that’s coming out. So I think that that will be the way that his music will be released, through the GTA video game.”