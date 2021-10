Warner Bros. zou momenteel aan een nieuwe fighting game werken met daarin diverse personages uit allerlei franchises, die het tegen elkaar zullen opnemen. Dit onder de noemer ‘Multiversus’, zo bleek eerder deze week uit een gerucht dat op het web opdook. Dat gerucht wordt nu kracht bijgezet, aangezien er een eerste afbeelding is gelekt.

Op Twitter heeft @HungryXbox, die er eerder al naar hintte, een afbeelding van het roster gedeeld. Daarop staan diverse personages afgebeeld en opvallend is dat die afbeelding weer offline is vanwege een auteursrechtenclaim. Dat impliceert – mits Warner Bros. erachter zit – dat het lek inderdaad echt is.

Veel zin heeft het niet, want anderen hebben de afbeelding al opgeslagen en zodoende kan je die hieronder bekijken.