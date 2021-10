Assassin’s Creed: Infinity is niet officieel door Ubisoft aangekondigd, maar het bestaan is een soort van publiek geheim. Daarom is Ubisoft ook niet heel terughoudend op het moment dat aandeelhouders om meer informatie vragen. Bij een call over het laatste kwartaal liet Ubisoft zodoende wat details doorschemeren.

Het blijkt dat Assassin’s Creed: Infinity geen free-to-play game zal zijn en dat het vol met narratieve elementen zit. Ook noemt Ubisoft het een bijzonder innovatieve game die bestaat uit alles wat in voorgaande delen zat, maar dan direct vanaf de start. Ook spreekt Ubisoft van een enorme game die wordt gemaakt door Ubisoft Quebec en Ubisoft Montréal.

Dat het geen free-to-play game is mag eigenlijk geen verrassing zijn, omdat eerdere geruchten al aangaven dat het om een titel gaat die zal groeien naarmate de tijd vordert. Dit in de zin van een live service model.