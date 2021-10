Miljoenen spelers kunnen in Roblox allemaal content creëren en met de community delen voor vele uurtjes vertier. Er is alleen nu een probleempje: er is een flinke storing die daar nu roet in het eten gooit. Eerder werd er nog gedacht dat een actie met Chipotle de oorzaak van dit probleem is, maar een vertegenwoordiger van de game heeft via een Twitter bericht laten weten dat het gaat om een interne fout.

Still making progress on today’s outage. We’ll continue to keep you updated. Once again, we apologize for the delay.

We know that this outage was not related to any specific experiences or partnerships on the platform.

— Roblox (@Roblox) October 29, 2021