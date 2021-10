De Oculus Quest (2) is een mooi VR-apparaat. Het feit dat het draadloos te gebruiken valt is een ongelooflijke verademing en dat zouden meerdere partijen eigenlijk moeten hebben. Ook het game-aanbod wordt alsmaar interessanter, met als laatste grote release een VR-versie van Resident Evil 4. Er is alleen maar een kleine smet op dit apparaat.

Althans, veel gebruikers klagen erover dat je een Facebookaccount moet hebben om gebruik te maken van de software om er games mee binnen te halen. Hier lijkt echter verandering in te komen. Mark Zuckerberg heeft zelf aangegeven dat er wordt gewerkt om niet per se je persoonlijke/privé-account te hoeven linken met de Oculus Quest 2. Hieronder de quote:

“As we’ve focused more on work, and frankly, as we’ve heard your feedback more broadly, we’re working on making it so that you can log into Quest with an account other than your personal Facebook account.”

“We’re starting to test support for work accounts soon.”