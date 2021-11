We haalden Grand Theft Auto VI al aan in de Jouw mening en nu valt er weer wat over de game te melden: het gaat niet goed. Dit is althans wat Chris van Rockstar Mag’ meldt op YouTube. Dit kanaal is binnen de scene een bekende als het gaat om lekken rondom Rockstar, die in het verleden geregeld correct bleken te zijn. Of het volgende nieuwtje klopt is niet te verifiëren, maar indien zo schetst het niet echt een rooskleurig beeld.

Zo schijnt het verhaal van Grand Theft Auto VI meermaals te zijn herschreven, dit nog voordat Dan Houser bij Rockstar vertrok. De veranderingen in het verhaal zou een van de redenen zijn waarom Houser bij de ontwikkelaar is vertrokken. Het gevolg hiervan is dat we voorlopig nog niets zullen horen. Sterker nog, er hebben inmiddels zo vaak veranderingen plaatsgevonden dat het het meest chaotische project is dat Rockstar tot op heden heeft moeten managen.

Volgens het kanaal zal de game zich in twee tijdsperiodes afspelen, maar extra details melden zou geen zin hebben omdat het project continu aan het veranderen is. Maar het een en ander dat Rockstar Mag’ te horen heeft gekregen, komt overeen met wat hij al wist.

Verder laat dit kanaal nog weten dat er een remaster van Red Dead Redemption aan zit te komen, maar wanneer die uitkomt is niet bekend. Rockstar zou voor deze remaster dezelfde route bewandelen als ze nu doen met GTA The Trilogy – The Definitive Edition.