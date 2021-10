Rockstar Games heeft ons in de afgelopen 20 jaar veel mooie games gebracht, maar de stroom is wel aardig afgenomen. Zo zijn er sinds 2013 slechts twee nieuwe games verschenen en dat zijn Grand Theft Auto V en Red Dead Redemption 2. Die laatste stamt alweer uit 2018, waardoor het wat nieuwe projecten betreft al drie jaar stil is. En dat is over het algemeen geen goed teken. Rockstar is echter een ander verhaal, die zwemmen in het geld en kunnen alle tijd nemen die ze willen. Maar toch, het begint nu wel tijd te worden voor iets nieuws.

Grand Theft Auto is hun paradepaardje en zolang die franchise blijft verkopen, zullen er nieuwe delen verschijnen. Het is wat dat betreft een beetje een open deur intrappen door in deze Jouw mening te stellen dat het hun volgende game is. Zeker na alle geruchten die de ronde doen en recent nog Snoop Dogg, die zijn mond voorbij praatte. Toch willen we de komst van Grand Theft Auto VI een beetje aanstippen en dat in de zin van dat het nu écht tijd voor een nieuw deel wordt.

Rockstar is een van de weinige ontwikkelaars die doodleuk een game op drie generaties kan uitbrengen, wat ze doen met Grand Theft Auto V. Die game verscheen immers voor de PlayStation 3, kwam later naar de PlayStation 4 en staat op de planning om volgend jaar voor de PlayStation 5 te verschijnen. Idem dito voor de Xbox natuurlijk. Op zich ook logisch, de game blijft verkopen, maar er is iets veranderd. Dat zagen we destijds met de vertoning van de PS5-versie tijdens de PlayStation Showcase.

Mensen waren nogal teleurgesteld over de visuele kwaliteit van de PS5-versie, die lang niet zo indrukwekkend was als gehoopt. De algemene sfeer veranderde ook van relaxt en ontspannen naar pessimistisch met bijgevolg veel opmerkingen over dat het nu wel mooi is geweest. Ook het aantal dislikes op de trailer was voor een Rockstar game aan de bijzonder hoge kant. En dat stipt precies aan wat we al benoemden: mensen kennen het nu wel en zijn het zat.

Later dit jaar komt Rockstar Games met Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, die de eerste 3D-games bundelt en opleukt voor current-gen systemen. Ook dat kan op erg wisselende reacties rekenen. Het betreft natuurlijk een set remasters met wat verbeteringen, dus we mogen er niet de wereld van verwachten, maar toch had een gedeelte van de vocale mensen iets meer verwacht.

En daarmee ontstaat een wat precaire situatie en dat is dat mensen het handelen van Rockstar zat worden. Deze ontwikkelaar kan veel maken en dat is fijn, maar de kritische geluiden nemen toe. Daarnaast staan ze ook niet bekend als de meest fijne werkgever als het op de laatste fase van de ontwikkeling aankomt. Het is een stapeling van negativiteit en dat moet doorbroken worden. Wat daarin helpt is natuurlijk Grand Theft Auto VI aankondigen, want dat is echt nieuw.

Alles wat we in de afgelopen 8 jaar hebben zien verschijnen is het herkauwen van oudere content – GTA Online daargelaten – en dus is het zaak om eens gas te gaan geven. Laten we in dat opzicht hopen dat het hier bij blijft en dat Rockstar het boek oudere delen na de current-gen release van GTA V definitief gaat sluiten. Daar is het tijd voor en dan kunnen we echt gaan uitkijken naar GTA VI. Dat gezegd hebbende: mee eens, oneens, denk je er het zijne van? Het kan allemaal en hieronder kan weer gediscussieerd worden!