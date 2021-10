Nadat er een hoop is gelekt in de afgelopen dagen omtrent GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, heeft Rockstar de bundel vanmiddag officieel aangekondigd. Dit deden ze middels de onderstaande tweet.

De video laat Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas zien, die als een pakket opnieuw uitgebracht zullen worden. Rockstar zegt dat alle games grafisch van een upgrade zijn voorzien. Daarnaast is de gameplay wat gemoderniseerd, maar dat wel zonder de originele feeling uit het oog te verliezen.

Een releasedatum is nog niet bekend, maar de trilogie zal nog dit jaar verschijnen.